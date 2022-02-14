إصابة شخصين بعد سقوطهما من أعلى عمارة في شبرا الخيمة بالقليوبية

أصيب شخصان إثر سقوطهما من اعلى واجهة عمارة بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خلال عملهم، جرى نقل المصابين للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بإصابة شخصين إثر سقطوهم من أعلى واجهة إحدى العمارات بدائرة القسم.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من احمد يحيى احمد حامد

49سنه، مقيم قليوب، ومصاب بكسر بالضلوع، كسر بالساق اليسرى، ومحمد عبد الرحمن ابراهيم، 56 سنه، مقيم قليوب، ومصاب بكسر بالقدمين، ونزيف بالصدر جرح قطعي بالرأس، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق