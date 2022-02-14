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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة رومانسية من أحمد زاهر لزوجته في عيد الحب

صدى البلد

شارك الفنان أحمد زاهر، رسالة رومانسية لزوجته هدى في عيد الحب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب زاهر لزوجته: “كل سنه و انتي اجمل حاجه في حياتي @hodazaher بحبك ❤️❤️❤️ happy Valentine’s Day”.
 

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قريبا.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد سوشيال

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أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر بصحبة والديها.. صور

وبدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية.

وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم

Instagram أحدث ظهور احمد زاهر الفنان أحمد زاهر النجم أحمد زاهر رسالة رومانسية

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