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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد سوشيال

صدى البلد

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة  من كواليس مسلسلسه الجديد  “سوشيال” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق  أحمد زاهر علي الصورة قائلا :  صباح الفل كواليس مسلسل سوشيال قريبا .

بالكاجوال.. ليلي أحمد زاهر تشعل انستجرام في أحدث ظهور لها

 

يذكر أن نشر الفنان أحمد زاهر، عدة صور له من كواليس مسلسلة الجديد “سوشيال” و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

كاجوال.. أحدث ظهور لـ أحمد زاهر عبر السوشيال ميديا| شاهد
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وعلق أحمد زاهر" #مسلسل #سوشيال #قريبا #رؤوفعبدالعزيز #social #soon ".

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية.

وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم

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