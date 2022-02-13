قريبا.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد سوشيال

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة من كواليس مسلسلسه الجديد “سوشيال” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق أحمد زاهر علي الصورة قائلا : صباح الفل كواليس مسلسل سوشيال قريبا .

يذكر أن نشر الفنان أحمد زاهر، عدة صور له من كواليس مسلسلة الجديد “سوشيال” و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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وعلق أحمد زاهر" #مسلسل #سوشيال #قريبا #رؤوفعبدالعزيز #social #soon ".

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية.

وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم