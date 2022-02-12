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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. ليلي أحمد زاهر تشعل انستجرام في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة  ليلي أحمد زاهر متابعيها بـ صورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلي أحمد زاهر بإطلالة مميزة بالكاجوال  مرتدية بلوزة باللون الأبيض، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ليلي أحمد زاهر تشارك جمهورها بصورة جديدة لها

بإطلالة صباحية.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها


يذكر أن الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، روجت لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة "عائلة لاسعة جدا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وفي سياق آخر، احتفلت أسرة فيلم "المحكمة"، بعرض الفيلم بدور السينما، بإقامة عرض خاص للفيلم  بحضور أبطاله و منهم، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف احمد عبد الله، والمخرج محمد امين، والمنتج أحمد السبكي و نجله المخرج كريم السبكي .

 

وحضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم علي العمل منهم النجم أحمد حاتم وغيرهم العديد من صناع السينما .

 

كان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

 

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها

 

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