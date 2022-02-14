هاتاي سبور يفوز على جوزتيبي 2-1 بمشاركة كهربا فى الدوري التركي

حقق فريق هاتاي سبور فوزًا مهماً على فريق جوزتيبي، مساء اليوم، في بطولة الدوري التركي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي، موسم 2021/22، بهدفين لهدف.

تقدم هاتي سبور بهدف مامي بيرام ضيوف في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص خليل أكبونار الفارق بتسجيله هدف لصالح جوزتيبي في الدقيقة 59.

وشارك اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا أساسيا في المباراة رفقة هاتاي سبور، وخرج في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد هاتاي سبور إلى 39 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد جوزتيبي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.