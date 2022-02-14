فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع عن خطوبتها اليوم فى عيد الحب على الملحن وليد سامى، مشيرة إلى أنه تم إقامة حفل بسيط حضره اهل العروسين فقط.

الهام عبد البديع

أحدث أعمال إلهام عبد البديع

يشار إلي أن أخر أعمال إلهام عبد البديع كان مشاركتها في حكاية «ويبقي الأثر» ضمن حكايات مسلسل «إلا انا» وحققت الحكاية نجاحا جماهيريا كبيرا وكانت من بطولة نجلاء بدر ومحمد التاجي ومصطفي درويش تأليف يسري الفخراني.

ونجحت حكاية “ويبقى الأثر” من مسلسل إلا أنا، التي تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر في تحقيق ردود فعل قوية جدا .

الهام عبد البديع

«ويبقى الأثر» هو سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، إلهام عبد البديع مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

الهام عبد البديع

قصة مسلسل إلا أنا

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

الهام عبد البديع

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.