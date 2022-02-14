هند صبري: نجاح مسلسل "البحث عن علا" فاجئني وتعبنا جدا في تصويره

أكدت الفنانة هند صبري، تفاجئها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "البحث عن علا" في مصر والعالم العربي، قائلة: "كلنا مش مصدقين النجاح الكبير للمسلسل وحب الناس اللي بنقرأه كل يوم والحب والنجاح فى العالم العربي، وتعبنا جدا فى تصوير الـ6 حلقات، وطبعا الـ6 حلقات غير كفاية وقصرين ولكن عشان يطلعوا بالجودة دي تعبنا كلنا جدا".

وأشادت هند صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريم عوض، على قناة القاهرة والناس، على أداء رفيقها في العمل أحمد طارق، مضيفة: "لم أكن أعرف احمد طارق شخصيا ولكن اسمع عنه فى المهنة والاعلانات، والمخرج هادي الباجوري هو اللي اقترحه لي واعجبت بأدائه وطريقة إلقائه".

وقالت هند صبري : "كل طاقم العمل اللي شارك في العمل كان عنده اصرار للنجاح خاصة وهو يعرض على منصة عالمية، ونقدم حاجة مشرفة ومبسوطة بالنتائج واتنقل لى اعجاب كبير بالأماكن المصرية"، لافتة إلى أن ياسمينا العبد حضورها طاغي امام الكاميرا ولها مستقبل كبير.