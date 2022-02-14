عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: بوتين عزز التواجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا براً وبحراً وجواً

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز خياراته العسكرية المتاحة مع إضافة قوات جديدة من الجيش الروسي براً وبحراً وجواً.

وحسب شبكة سي إن إن، قال كيربي إن "بوتين لديه على الأرض قوة أسلحة مشتركة، لذا فهي مشاة، ودبابات ومدرعات، لكنه أضاف أيضًا دفاعًا جويًا وصاروخيًا بالإضافة إلى الدفاع الجوي الهجومي”.

كما عزز بوتين وجوده البحري، وقال كيربي إنه أضاف ما لا يقل عن ست سفن في البحر الأسود من نوع LSTs - أو سفن الإنزال، والتي لها غرض واحد، وهو وضع الجنود على الشاطئ.

وقال كيربي: “لديه قوة بحرية كبيرة داخل البحر الأسود”.

الأمم المتحدة: لن نقبل بصراع مدمر في أوكرانيا ولا بديل عن الدبلوماسية

كارثة على الجميع.. فرنسا تعلق على أنباء الغزو الروسي لـ أوكرانيا

وقال كيربي إن بوتين أضاف أيضًا “قدرة الاستدامة” حتى تتمكن القوات الروسية من البقاء في الميدان لفترات أطول من الوقت.

وأضاف: “لقد رأينا بالتأكيد في الأسابيع الأخيرة، إضافة الخدمات اللوجستية وقدرات الدعم بحيث يكون من الواضح تمامًا أنه إذا أراد ذلك فسوف يضمن أنه يستطيع إبقاء هذه القوات في الميدان لفترات أطول من الوقت”.

البنتاجون أوكرانيا القوات الروسية فلاديمير بوتين الجيش الروسى البحر الأسود جون كيربي حدود أوكرانيا غزو اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

«سي إن إن»: روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مناشدة عاجلة من الحكومة لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بريطانيا: بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا في غضون دقائق

موضوعات متعلقة

روسيا تحذر من استفزازات “الجهات المستقلة” في أوكرانيا

روسيا تقترح إستراتيجية جديدة لحل أزمة أوكرانيا وتجنب الحرب.. تفاصيل

النفاق الألماني.. الكشف عن توترات كبيرة بين برلين وأوكرانيا

تهديدات خطيرة.. شركات التأمين تتوقف عن تغطية الرحلات الجوية فوق أوكرانيا

أمريكا تكشف حقيقة وجود غواصة نووية في المياه الإقليمية لروسيا

بوتين : روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على روسيا قبل “غزو أوكرانيا"

روسيا تحذر أمريكا وحلفاءها من "مأساة" محتملة

ترشيحاتنا

نذر نذرا ثم نسيه فماذا يفعل؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

البنتاجون: بوتين عزز التواجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا براً وبحراً وجواً

تقارير: النصر والاتفاق السعوديين مهتمان بضم حارس الزمالك

قواعد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

رامي عادل: حديث موسيماني عن تجديد تعاقده مع الأهلي عدم احترافية

رامي عادل يكشف سبب رفض عماد النحاس الانضمام إلى جهاز منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

يعود إلى 35 مليون سنة.. هل تعلم سر ارتباط عيد الحب بالورد الأحمر؟

فيديو

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

بمناسبة عيد الحب.. مطرب التسعينيات أحمد جمال يطلق أغنية "لمستي قلبي"

كشف عن اسمه الحقيقي.. لماذا ندم فاروق فلوكس على أدوار قدمها خلال مشواره "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ