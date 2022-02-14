البنتاجون: بوتين عزز التواجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا براً وبحراً وجواً

قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز خياراته العسكرية المتاحة مع إضافة قوات جديدة من الجيش الروسي براً وبحراً وجواً.

وحسب شبكة سي إن إن، قال كيربي إن "بوتين لديه على الأرض قوة أسلحة مشتركة، لذا فهي مشاة، ودبابات ومدرعات، لكنه أضاف أيضًا دفاعًا جويًا وصاروخيًا بالإضافة إلى الدفاع الجوي الهجومي”.

كما عزز بوتين وجوده البحري، وقال كيربي إنه أضاف ما لا يقل عن ست سفن في البحر الأسود من نوع LSTs - أو سفن الإنزال، والتي لها غرض واحد، وهو وضع الجنود على الشاطئ.

وقال كيربي: “لديه قوة بحرية كبيرة داخل البحر الأسود”.

وقال كيربي إن بوتين أضاف أيضًا “قدرة الاستدامة” حتى تتمكن القوات الروسية من البقاء في الميدان لفترات أطول من الوقت.

وأضاف: “لقد رأينا بالتأكيد في الأسابيع الأخيرة، إضافة الخدمات اللوجستية وقدرات الدعم بحيث يكون من الواضح تمامًا أنه إذا أراد ذلك فسوف يضمن أنه يستطيع إبقاء هذه القوات في الميدان لفترات أطول من الوقت”.