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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: لن نقبل بصراع مدمر في أوكرانيا ولا بديل عن الدبلوماسية

الأمم المتحدة: لن
الأمم المتحدة: لن نقبل بصراع مدمر في أوكرانيا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قام بها قادة دول لكن يجب القيام بالمزيد لخفض التصعيد في أوكرانيا.

وقال جوتيريش: "رسالتي واضحة وهي أنه لا بديل عن الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا ستواصل عملياتها بشكل كامل".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: "لا يمكننا القبول ببساطة احتمال حدوث مثل هذا الصراع المدمر في أوكرانيا".

وأكد أن "التخلي عن الدبلوماسية من أجل المواجهة ليس تجاوزا للخطوط بل هو قفز نحو الهاوية".

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وأجرى جوتيريش، الاثنين، اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش "التقى اليوم عبر الفيديو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأجرى مكالمة قصيرة مع وزير الخارجية الأوكراني أيضا".

وأضاف دوجاريك أن "الأمين العام عبر للوزيرين عن قلقه البالغ إزاء التوترات الحادة حول أوكرانيا.. ورحب بالجهود الدبلوماسية المستمرة الهادفة إلى وقف التوتر وأكد عدم وجود بديل للدبلوماسية".

وأوضح أنه "يوجد في أوكرانيا حاليا 1661 موظفا من موظفي الأمم المتحدة.. لا توجد في الوقت الراهن خطط لإجلائهم أو نقلهم".

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