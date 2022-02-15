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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر المواطنين من المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

صدى البلد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء ينتهي رسميًا في 30 مارس، ووارد يحدث تقلبات جوية وتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، مضيفًا: "استمتعنا منذ الخميس الماضي بأجواء مشمسة خلال فترات النهار وهو مستمر على الأقل حتى ظهر الجمعة" ليعلق الإعلامي عمرو أديب: "كتر خيركم والله".

 

وأوضح "شاهين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" الاثنين، أن الطقس سيكون مشمسا على الأقل حتى ظهر يوم الجمعة، والطقس معتدل خلال ساعات النهار وزيادة فترات سطوع الشمس، متابعًا أنه سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر منذ الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.

 

وتابع، أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجة الحرارة ويكون الطقس شديد البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، موضحًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار نوهت عنها الهيئة العامة للأحوال الجوية اليوم من بعد ظهر الجمعة ومستمرة حتى 48 ساعة حتى ظهر الأحد.

 

وأردف "شاهين": أن درجات الحرارة ستنخفض يوم السبت على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن الدرجات التي تسجل خلال هذه الأيام، موضحًا أن من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد للقاهرة.

 

وأكد، أن شتاء 2020 لا يمكن أن ينساه أحد، حيث حالة 12 مارس، فهو كان يوم شهد سقوط كميات رهيبة من الأمطار على القاهرة، موضحًا: "الحمدلله شتاء مصر به أجواء مشمسة في بعض الأيام وأيام تشهد سقوط امطار وشبورة وشتاء مصر يعتبر من أفضل الشتاء في دول العالم حتى الدول المجاورة في الجزيرة العربية أو غرب البلاد".

 

وعلق على مصطلح الأخدود الذي يضرب مصر، قائلًا: "يقصد به المنخفض الجوي الذي يضرب طبقات الجو العليا والذي يجلب كتل هوائية باردة لسطح الأرض، وهو ما ينشئ حالة عدم الاستقرار"، محذرًا بعدم تخفيف الملابس، قائلًا: "هنبلس شتوي طوال فصل الشتاء مش عايزين أي حد يصاب بأي نزلات برد محدش يقدر يخفف الملابس دلوقتي حتى بعد الاستقرار في درجات الحرار على القاهرة وهنستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية الشتاء في 30 مارس".

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