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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في عيد الحب

صدى البلد

زارت الإعلامية بوسي قبر زوجها الراحل محمودعبدالعزيز فى عيد الحب، ووضعت الورد حول قبره.

شاركت الإعلامية بوسى شلبى  صورة تجمعها بزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز وعدد من أصدقائهم من بينهم فاروق الفيشاوى وعزت العلاليلى ومحمود حميدة .

وعلقت بوسى شلبى على الصورة :" كان عيد الحب حقيقى كان فى حبيب بيجمع كل الحبايب وكان فى صدق فى المشاعر.

وأضافت بوسى شلبى :" الله يرحم كل الحبايب وكل سنة وأصحاب القلوب الحلوة طيبة".

يذكر أن شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بوسى شلبى: محمود عبد العزيز كان الحب الحقيقى وبيجمع الحبايب

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وظهرت بوسي شلبي مرتدية هاي كول،  واعتمدت علي مكياج صاخب مما كشف عن جمال ملامحها، وبدت بخصلات شعرها الانسيابي الأشقر المنسدلة على كتفيها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامجها الفني "أحلى النجوم"، الذي يذاع على قناة "المحور"، ويستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. 
 

محمود عبد العزيز التواصل الاجتماعي الحب الحقيقي نجوم الفن بوسي شلبي انستجرام

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