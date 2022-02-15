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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة لعمل دوريتوس بالمنزل

طريقة عمل دوريتوس
طريقة عمل دوريتوس منزلي سهل

 طريقة عمل دوريتوس منزلي سهل،تستطيع ربة المنزل أن تخلق جو من الألفة والسعادة والبهجة داخل اسرتها وذلك بالتجمعات الأسرة ولكن هذه التجمعات تحتاج إلى المزيد من التسالي وخاصة فى فصل الشتاء لذلك أختارنا لكم طريقة عمل دوريتوس منزلى سهل للشيف أبو جوليا ،بعيدا عن اضرار الدوريتوس الجاهز والمواد الحافظة .

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طريقة عمل دوريتوس منزلي سهل


مقادير العجينة :

  • كاس طحين ابيض
  • كاس طحين ذرة
  • ربع ملعقة ملح صغيرة
  • ربع ملعقة صغيرة سكر
  • ربع ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
  • ربع ملعقة صغيرة بابريكا
  • ربع ملعقة صغيرة زعتر
  • ربع ملعقة صغيرة كركم


طريقة التحضير:

  • نخلط جميع المكونات
  • نضيف ملعقتين من الزيت ونقلب الخليط حتى يختلط بشكل جيد
  • نضيف الماء الفاتر بشكل تدريجي ونعجن حتى تتشكل لدينا عجينة ناشفة متجانسة ( ليس هناك مقدار معين للماء لان كل نوع طحين يختلف عن الاخر)
  • نغطي العجينة وندعها ترتاح مدة ربع ساعة
  • نفرد العجينة بالشوبك حتى تصل الى ارق سماكة يمكن نصل اليها وهذا ما سيساعد في جعل الدوريتوس مقرمش
  • نستخدم شوكة لعمل فتحات صغيرة في كل العجينة المسطحة كي لا تنتفخ اثناء القلي
  • نقطع العجينة بالسكين بطريقة المثلثات او بالشكل الذي ترونه مناسب.
  • نبدا بالقلي ونضع الحبات في زيت القلي الغزير الساخن حتى تنضج ويذهب لون العجين وتجنبي ان تكتسب الحبات لون غامق.
  • الان ضعي القطع المقلية في كيس مونة واضيفي النكهة التي تفضلينها دجاج - جبنة او بيتزا واخلطي جيدا.
  • اصبح الدورتوس جاهزا
دوريتوس طريقة عمل دوريتوس العجينة ملعقة صغيرة طريقة التحضير

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