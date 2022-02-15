طريقة سهلة لعمل دوريتوس بالمنزل

طريقة عمل دوريتوس منزلي سهل،تستطيع ربة المنزل أن تخلق جو من الألفة والسعادة والبهجة داخل اسرتها وذلك بالتجمعات الأسرة ولكن هذه التجمعات تحتاج إلى المزيد من التسالي وخاصة فى فصل الشتاء لذلك أختارنا لكم طريقة عمل دوريتوس منزلى سهل للشيف أبو جوليا ،بعيدا عن اضرار الدوريتوس الجاهز والمواد الحافظة .

طريقة عمل دوريتوس منزلي سهل



مقادير العجينة :

كاس طحين ابيض

كاس طحين ذرة

ربع ملعقة ملح صغيرة

ربع ملعقة صغيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة زعتر

ربع ملعقة صغيرة كركم



طريقة التحضير: