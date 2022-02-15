مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جواريولا لتحقيق الفوز على سبورتنج لشبونة أو التعادل على أقل تقدير في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويحلم فريق مانشستر سيتي بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، بعد أن تأهل للمباراة النهائية الموسم الماضي، لكنه خسر أمام تشيلسي بهدف دون رد.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سبورتنج لشبونة:" الآن نركز على دوري الأبطال، ضد سبورتينج لشبونة، هذه هي المباراة التي نريد الفوز بها".

وأضاف جوارديولا: "القيام بعمل أفضل مما قمنا به في النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا ليس بالأمر السهل، لكننا متحمسون وسعداء لوجودنا مرة آخرى في هذه المرحلة من المنافسة وسنحاول مرة أخرى".

على الجانب الآخر، يتسلح فريق سبورتنج لشبونة بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزا مطمئنا على مانشستر سيتي، قبل خوض مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

ويلتقي اليوم أيضا، في نفس التوقيت ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، على ملعب بارك دي برانس.

يذكر أن نتائج قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا جاءت كالتالي:

باريس سان جيرمان × ريال مدريد

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونخ

سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي

بنفيكا × أياكس

تشيلسي × ليل

أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد

فياريال × يوفنتوس

إنتر ميلان × ليفربول