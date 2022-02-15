قبل موعدها المقرر.. البرلمان الإثيوبي يوافق على إلغاء حالة الطوارئ في البلاد

أعلن برلمان أثيوبيا، اليوم "الثلاثاء"، موافقته على طلب الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد لإلغاءها.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

كان مجلس الوزراء في إثيوبيا، قد ناقش وضع حالة الطوارئ التي أعلنت في عموم البلاد لستة أشهر، وقرر إلغاءها لانتهاء الداعي لها.

وتقدم مجلس الوزراء في اثيوبيا بمقترح للبرلمان، لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر.

وأشار بيان للمجلس الوزاري بأن حالة الطوارئ تمتد قانونا لـ ستة اشهر منذ اعلانها، لكن البرلمان له صلاحيات تخفيض مدتها، وبالتالي قرر المجلس بعد التداول، تقديم المقترح للبرلمان، للبت فيه.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ، على خلفية زحف قوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وجه رئيس الوزراء آبي أحمد خطابا، آنذاك، للمواطنين الإثيوبيين داعيا إلى التعاون مع الجهات الأمنية في تلك "المحنة"، على حد قوله.

وقال آبي أحمد في بيان "أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ"، مضيفا: "يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".