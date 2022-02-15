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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

قرية فريد آباد
قرية فريد آباد

بعد انتشار مقطع فيديو لأم وهي تعلق ابنها من شرفة مبنى في الهند، ظهرت حادثة مروعة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ رجل يقوم بالتمارين الرياضية متدليًا من شرفة الطابق الثاني عشر.

وقد وقع الحادث في نفس قرية "فريد آباد" في الهند، مما أثار ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلاتهم عما أصاب سكان هذه القرية.

ظهر في الفيديو رجل ممسك بسياج شرفة الطابق الثاني عشر للمجمع السكني، ويمارس الرياضة دون خوف، وقد قام أحد سكان البناية المقابلة بتوثيق المشهد على هاتفه.

وقد أفادت الأنباء أن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا مضطرب عقليًا، لديه ابن واحد، مما دفع مسئولو RWA لإصدار تعليمات لأفراد عائلته بمراقبة حالته.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من قيام امرأة بربط ابنها بملاءة سرير لإحضار الساري الذي سقط في شرفة منزل مغلق في الطابق التاسع في مبنى شاهق في فريد آباد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع في مجمع سكني بالقطاع 82، حيث ظهر الطفل وهو يتسلق المبنى على ملاءة السرير بينما كانت والدته وأفراد الأسرة الآخرون يجرونه.

أثار الفيديو غضبًا بين مستخدمي الإنترنت، الذين انتقدوا المرأة لتعريض حياة ابنها لخطر شديد.
 

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