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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تؤكد أهمية الحوار مع الناتو وأمريكا.. والاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمناقشة المخاوف الأمنية

قوات عسكرية روسية
قوات عسكرية روسية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"،عن استعداده لمناقشة المخاوف الأمنية الروسية.

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن سفارات دول الاتحاد الأوروبي في كييف باقية ومستمرة في عملها.

ويسعى البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة إذا تدهور الوضع في أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الثقة بين موسكو ودول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بلغت أدنى مستوياتها.

وأشار لافروف إلى أن روسيا مهتمة باستئناف المحادثات بشأن الأمن الأوروبي في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، مضيفا: "لكن حوارنا مع حلف الناتو وأمريكا الأهم وسنواصل مباحثات الضمانات الأمنية طويلة الأمد".

واقترح وزير الخارجية الروسي على منظمة التعاون والأمن في أوروبا إجراء مباحثات لخفض التصعيد، مشيرا إلى أن جميع تدريبات القوات العسكرية الروسية تبدأ وتنتهي وفقا لخطة.

روسيا تعلن عودة بعض الوحدات العسكرية على الحدود الأوكرانية إلى قواعدها

ألمانيا تدعو روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية

وأعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن عددا من وحداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية بصدد العودة إلى قواعدها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وقال المتحدث أيضا إن مجموعة التدريبات التي تشمل جميع المناطق والبحرية تقريبًا مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل ... الانتقال إلى ثكناتها العسكرية".

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعربات عسكرية يتم تحميلها للعودة إلى قواعدها؛ ويشمل ذلك الدبابات ومضخات الصوت AMPV ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع.

وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا خلال الأسابيع العديدة الماضية، حيث اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا مرارا وتكرارا بالتخطيط "لغزو" والرغبة في تنصيب حكومة دمية في كييف.

 

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