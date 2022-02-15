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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ذكريات منى زكي.. تعلمت في مدارس الكويت وجامعة القاهرة كانت انطلاقتها الفنية الأولى "نوستالجيا"

صدى البلد

كثير من الفنانين لا نعرف عنهم معلومات تخص حياتهم الدراسي ومستواهم التعليمي الأمر الذي يفجأنا في بعض الأوقات بحصولهم على مجاميع عالية وأجتهادهم في دراستهم بجانب نجاحهم في التمثيل.

 

من بين هؤلاء الفنانين النجمة منى زكي والتي حصلت على مجموع 95% بالثانوية العامة ودرست بجامعة القاهرة حيث الإنطلاقة الأولى لها في عالم الفن.

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فقد ولدت الفنانة منى زكي في القاهرة، وهي الصغرى من بين أخواتها، ولم تكن مستقرة في دولة في المراحل التعليمة الأولى لها حيث كان يعمل والدها طبيبًا ووالدتها حاصلة على ماجستير تربية رياضية وعملت في مدارس بورسعيد في فترة من الفترات، فقد عاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب ظروف عمل والدها.

انتقلت منى زكي مع عائلتها بين الكويت وإنجلترا والولايات المتحدة، وبعد انتهاءها من الثانوية العامة التحقت بكلية الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.

 

كانت بداية انطلاقة منى من خلال مسرح جامعة القاهرة، حيث كان أول عمل فني لها مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، وساهم في شهرتها في المجال السينمائي عملها في عدد من الأفلام التي ظهرت في أواخر تسعينات القرن العشرين في إطار ما عرف بأسم موجة أفلام الكوميديا.

 

الثانوية العامة جامعة القاهرة كلية الإعلام

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