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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور المحافظ.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة عن مشكلات الإسكندرية

محلية النواب
محلية النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية عن مختلف مشكلات المحافظة في مجالات مختلفة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، وقيادات المحافظة.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

ويتناول الاجتماع، أيضا، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي (نجع إسو، ونجع الألومنيوم) بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، وعمليات الإخلاء كانت مشوبة بعدم وجود استراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات وصلت إلى 900 مليون جنيه.

محلية مجلس النواب الاسكندرية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظ الاسكندرية

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