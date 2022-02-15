دفيليه نهري.. إنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون

أطلقت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد.

وبالتعاون أيضا مع البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده وهيئة التنشيط السياحى برئاسة عمرو القاضى، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، والمقام فى الفترة من ١٥ إلى ٢٢ فبراير بمحافظة أسوان ومدينة أبو سمبل.



قدمت فرق الفنون الشعبية من مصر، و أفريقيا وأوروبا و أسيا وأمريكا عروضها الاستعراضية الفولكلورية من فوق أسطح المراكب على صفحة نهر النيل الخالد، فى كرنفال استعراضي ضخم يعبر عن الفنون المتنوعة والثقافات المختلفة، بوصفها لغة التلاقى الحضارى بين الشعوب.



جدير بالذكر إقامة حفل الافتتاح لفعاليات المهرجان مساء اليوم على مسرح "فوزي فوزي" بكورنيش أسوان، بمشاركة فرق "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتى "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين.

بالإضافة لفرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، بجانب فرق "فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان".

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