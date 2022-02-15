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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإسكان الاجتماعي: 10 آلاف مواطن سجلوا لحجز وحدات سكن ودار مصر

سكن مصر
سكن مصر

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تعليقا على فتح باب الحجز لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة،  إن هناك إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن أكثر من 10 آلاف مواطن  سجلوا على الموقع  الإلكتروني للحصول على الوحدات السكينة لـ سكن مصر ودار مصر وجنة حتى الآن.

وأضافت مي عبد الحميد   في مداخلة هاتفية في برنامج “ الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة”، :” فتح  باب الحجز اليوم لاستقبال الأوراق ومقدمات جدية الحجز  حتى 8 مارس ثم يتم التوقف لمدة أسبوع للفرز ثم يتم البدء في فتح الحجز الإلكتروني لاختيار الوحدات السكنية”.

وتابعت مي عبد الحميد :" لا أفضلية لمن يقوم بالتسجيل أولا على الموقع الإلكتروني لحجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة"، مضيفة:" مقدم جدية الحجز لـ سكن مصر 40 ألف جنيه ودار مصر 60 ألف جنيه وجنة 80 ألف جنيه".

وأكملت مي عبد الحميد :" أقصى قسط  في الوحدات السكنية المطروحة حاليا  6 آلاف جنيه في الشهر  لمدة 30 سنة"، مضيفة:" أغلى وحدة  سكنية في الطرح بـ مليون و900 ألف جنيه في مشروع جنة  بمساحة 150 مترا بالقاهرة الجديدة".

ولفتت مي عبد الحميد :" بعد الانتهاء  من الطرح الحالي من لم يحصل على وحدة سكنية  ودفع مقدم جدية الحجز سيتم حصر عددهم ومراجعة الأطروحات المستقبلية من الوحدات السكينة، وسيتم طرح وحدات سكنية لهم".

 

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