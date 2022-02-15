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رئيس التحرير
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توك شو

أكسدة الجسم تؤدي للموت بالبطيء

مستشار طبي: مكمل ELP Multivit يعالج الأنيميا وفقر الدم.. فيديو

أبو السعود
"أبو السعود"

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى أكسدة الجسم مثل الزيوت المهدرجة أو المقليات، وتؤدي إلى إطلاق خلايا حرة تعمل على تدمير الخلايا السليمة، مشيرة إلى أن "الأكسدة هي الموت بالبطيء".

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن هناك ضرورة لمنع الأكسدة التي قد تحدث بسبب  التعرض للشمس لفترة طويلة، بدون الحصول على فيتامين "سي"، كما أن كثرة التدخين يزيد من الأكسدة.

ولفتت إلى أن فيتامين "أ" من أهم الفيتامينات المضادة للأكسدة، لافتة إلى أن أكسدة الجسم تؤدي إلى شحوب الوجه ، ولذلك هناك ضرورة لتناول المكملات الغذائية التي تتناول الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم مثل  المكمل الغذائي Elp


قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن مكمل  Elp Multivit يحتوي على 13 فيتامين ومعدن مثل الزنك والنحاس والكالسيوم ، وفيتامين "ا" وفيتامين "سي"، مشيرة إلى أن هذه الفيتامينات تقوي الجهاز المناعي، وتمنع من أكسدة الجسم.

وتابعت "أبو السعود"، أن الفيتامينات هامة جدًا لتقوية الجهاز المناعي، مما يساهم في تقليل الإصابة بنزلات البرد، أو الفيروسات المختلفة،  كما يدعم الطاقة ، ويزيد من التركيز، ويزيد من صحة الأوعية الدموية والعظام بصورة  كبيرة. 
 ولفتت إلى أن مكمل  Elp Multivit مناسب لكل الأعمار ابتداءً من 13 عامًا، ويكون من خلال تناول قرص واحد بعد الافطار لتعزيز الجهاز المناعي


قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن مكمل Elp Multivit مرخص من قبل وزارة الصحة، ومتوفر في كل الصيدليات، مشيرة إلى أن هذا المكمل يمد الطفل بالفيتامينات والمعادن اللازمة التي لا يحصل عليها من الطعام.

وتابعت "أبو السعود"، أن مكمل ELP Multivit  يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، ويدعم القلب، ويحمي الشرايين  بصورة كبيرة، لأنه يضبط نسبة الكوليسترول في الدم ، كما أنه مناسب لمرضى الشكر والقلب ومرضى الضغط.

ولفتت إلى أن مكمل ELP Multivit يعالج الأنيميا وفقر الدم، وهذا الأمر هام جدا لمحاربة البكتريا والفيروسات في هذا العصر، ويساهم بصورة كبيرة في منع تساقط الشعر، كما أنه يزيد من الطاقة والمناعة والتركيز.
 

فيتامين سي وزارة الصحة الصحة تأمين إفطار صحة فيروس فيروسات الموت

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