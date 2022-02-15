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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية محلة مرحوم يعثرون على 10 حمير نافقة في مياه مصرف شوبر بطنطا

أهالي قرية محلة مرحوم
أهالي قرية محلة مرحوم يعثرون 10 حمير نافقه في مياه مصرف

شهدت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة عثور العشرات من الأهالي على  عدد من الحمير النافقة وإجمالي عددهم 10 حمير بنطاق امتداد مصرف شوبر، سعيا في سلخهم وبيع جلودهم من قبل تجار الجلد بقصد تحقيق أرباح غير شرعية، وتخلصت منها الأجهزة المعنية بالمحافظة بطريقة آدمية وصحية حفاظا على صحة المواطنين ومنعا للعبث بها .


كما تلقي مسئولوا  هندسة صرف طنطا إخطار من الأهالي حول  العثور على عدد من الحمير ملقاة على جسر مصرف امتداد شوبر في زمام قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا .


كما تبين تبين أن الحمير النافقة كاملة الأعضاء ولايوجد بها فقد للأعضاء، وتبين عددهم 10 حمير نافقة ومسلوخة ومكتملة الابدان والاعضاء ملقاة بالمجري المائى المشار اليه .

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وقامت لجنة من هندسة صرف الغربية بدفن تلك الحمير بطريقة آمنة وصحية حيث تبين أن الغرض من ذلك هو حصول التجار على الجلد لبيعه وتحقيق ارباح غير مشروعة.

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قرية محلة مرحوم مركز طنطا حافظة الغربية الحمير النافقة مصرف شوبر

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