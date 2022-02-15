غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ للصيانة الدورية

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الأربعاء، عن 13 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ ومطوبس ودسوق وبيلا وسيدى سالم والرياض والحامول " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.



‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشأة الكبرى بقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى محلي دياي 14 بجنوب دسوق، ولا تتأثر بالفصل أي منطقة، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دمرو الحدادي بسيدى سالم ولن تتأثر بعملية الفصل أي قرىة.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو غنيمة بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية أبو غنيمة، الثمانين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية الزعفران وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتتأثر بالفصل أرض الجمعية.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي سد خميس بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية سد خميس وتوابعها، و سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الناصرية بالرياض، وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الرصيف والقرى التابعة له، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية العالمية وتوابعها.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشية الغربية بشرق كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية المنشية الغربية وجزء من سيدي غازي ، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى أبو مندور بشمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية أبو مندور وجزء من المندورة، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى بر بحري بالبرلس وتتأثر بعملية الفصل بر بحري وتوابعها.