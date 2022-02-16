بحضور 2000 متفرج.. محافظ أسوان يفتتح فعاليات مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون|شاهد

وسط أجواء احتفالية

بحضور أكثر من 2000 متفرج ووسط أجواء احتفالية وفنية كبيرة افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان وذلك بمشاركة 18من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمحلية.

وحضر فعاليات الإفتتاح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وسفراء دول بنجلاديش أم دى منيرول إسلام ، وسريلانكا ماريموتو كارباريا ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والجامعية والتنفيذية والشعبية .

وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم وحرصها على تقديم الدعم اللامحدود للإعداد والتنظيم اللائق لهذا الملتقى الثقافى والفنى الذى تحتضنه المحافظة كل عام .

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وأشار أشرف عطية إلى أهمية ذلك فى التأكيد على أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب ، بالإضافة إلى دوره الهام في تحقيق الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن ، وأيضاً لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه أوضح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون يمتد فى الفترة من 15 وحتى 22 من شهر فبراير الجارى ، لافتاً بأن المهرجان يشهد مشاركة 430 فنانا وفنانة من فرق الفنون الشعبية يمثلوا 8 فرق أجنبية وهى بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا وزيمبابوى واليونان وبولندا والمكسيك ، بجانب 9 فرقة مصرية وهى أسوان وبورسعيد وسوهاج ورضا والفرقة القومية ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش .

كما أشار الفنان هشام عطوة إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن تقديم ديفيلة للمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد ، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والإستعراضات الفنية المتنوعة لكافة الفرق المشاركة بـ 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان ، والجدير بالذكر بأن حفل الإفتتاح بدأ بالسلام الوطنى ، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والإستعراضية التى تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التى تمثلها الفرق المشاركة .

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون