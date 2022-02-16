«اوعى تحط صباعك تحت ضرس حد».. زاهي حواس يكشف أهم نصيحتين من والده|فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير أنه أكبر أشقائه وأنه كان يرافق والده في كافة رحلاته قائلاً: "أنا كنت أكبر أخواتي وأبويا مات وأنا في عمر 13 سنة وكان بياخدني في كل رحلاته معاه وكان يقولي أوعي تحط إيدك في المياه.. مش عايزك تطلع فلاح".

وكشف في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on أنه تعلم من والده أن يكون إنساناً قوياً وأن لا يخشى شيئاً".



وحول النصيحة التي وجهها له قال : "نصيحته لي اللي انقذتني من كل الصحاب الأشرار وناس كتيرة حاولت تدمرني والنجاح في مصر مش سهل ودي آفة موجودة في المجتمع".

وواصل : "أبويا قالي نصيحة اوعي تحط صباعك تحت ضرس حد.. وفي 2011 قدموا ضدي الحرامية 22 بلاغا وأنا كنت بضحك لأن مفيش ولا بلاغ فيهم هيروح محكمة لأني طول عمري كنت صح وعمري ما حطيت صباعي تحت ضرس حد."

وذكر أنه لم يتكسب يوماً مالاً حراماً قائلاً : "عمري ما عملت قرش حرام.. كل فلوسي اللي عملتها إما من كتبي المشهورة حول العالم أو المحاضرات أو البرامج التلفزيونية الأجنبية.. وعندي وصولات لكل الحجات دي".

وكشف أن كافة القضايا التي رفعت ضده تم حفظها بعد تحريات الرقابة الادارية ونيابة الاموال العامة ولم تنته أي دعوة قضائية بحكم نهائي".