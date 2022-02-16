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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: معتدل نهارا بـ20 درجة في القاهرة شديد البرودة ليلا.. وشبورة على الطرق صباحا

طقس اليوم
طقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 19 11
طنطا 20 09
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 19 11
مطروح 18 11
السلوم 17 11
سيوة 19 06
بورسعيد 18 10
دمياط 18 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 19 09
السويس 20 09
العريش 18 09
رفح 18 08
رأس سدر 20 10
نخل 17 00
نويبع 22 16
طابا 21 14
كاترين 19 02
الطور 20 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 22 14
مرسى علم 22 12
الفيوم 21 06
بني سويف 21 07
المنيا 21 07
أسيوط 21 07
سوهاج 22 08
قنا 23 09
الأقصر 25 09
أسوان 25 10
إدفو 25 10
أبوسمبل 26 12
الوادي الجديد 26 08
الشلاتين 25 11
أبو رماد 25 11
حلايب 22 11
رأس حدربة 22 11


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 31 19
المدينة 27 14
الرياض 26 12
المنامة 21 17
أبوظبى 25 16
الدوحة 26 16
الكويت 25 12
دمشق 15 03
بيروت 17 13
عمان 14 06
القدس 13 05
غزة 17 12
بغداد 22 07
مسقط 25 20
صنعاء 25 08
الخرطوم 34 17
طرابلس 15 11
تونس 17 12
الجزائر 16 06
الرباط 19 05
نواكشوط 30 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 04-
إسطنبول 11 03
إسلام آباد 21 09
نيودلهي 23 12
جاكرتا 32 24
بكين 01 07-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 11 01
أثينا 16 10
روما 15 01
باريس 15 09
مدريد 18 01
برلين 08 06
لندن 15 06
مونتريال 02 01
موسكو 01 02-
نيويورك 08 07
واشنطن 15 11
أديس أبابا 27 11

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