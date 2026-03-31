برلماني: الشراكة مع "إيني" تعزز الابتكار التقني وتدعم التحول للطاقة النظيفة

قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن التعاون مع شركة "إيني" الإيطالية يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الحكومة المصرية والشركات العالمية في قطاع الغاز والبترول، مؤكداً أن أهميته تتجاوز زيادة الإنتاج لتشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف “ جابر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،أن "الاستثمارات الجديدة تعكس التزام مصر بالتحول نحو طاقات أكثر استدامة وكفاءة، وتوفر فرصًا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في البحث والاستكشاف، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية للكوادر الوطنية".

وأكد أحمد جابر أن هذه الشراكة ستدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الفاقد، مشيراً إلى أن دمج الابتكار التكنولوجي مع المسؤولية المجتمعية للشركات الأجنبية سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الطاقي على المدى الطويل.

وقال: "نحن بحاجة إلى استغلال هذه الفرص لتعزيز التحول للطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استفادة المواطنين مباشرة من التطورات في قطاع الغاز والبترول".