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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحميد بسيوني: تعادل زعيم الفلاحين أمام المقاولون العرب كان عادلاً

صدى البلد

قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن التعادل أمام المقاولون العرب، كان مهمًا في ظل المجهود الكبير الذي بذله لاعبو زعيم الفلاحين.

وأضاف بسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن فريقه حاول تحقيق الفوز الذي كان سيدفع الفريق دفعة كبيرة للأمام في جدول الدوري، إلا أن الحظ لم يحالف اللاعبين في ترجمة الفرص لأهداف محققة.

وأشار إلى أن النقطة عادلة، في ظل الفرص التي أتيحت أيضًا للمقاولون العرب الذي أهدر ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن المنافس قوي للغاية، وقدم مباراة مميزة للغاية تحت قيادة محمد عودة.

واختتم تصريحاته، أن المباراة كانت تتميز بالروح الرياضية سواء داخل الملعب وخارجه، في ظل حديث محمد عودة مدرب غزل المحلة السابق، عن الفريق بشكل أكثر من رائع، فضلًا عن ترحيب زعيم الفلاحين به، واستقباله بشكل حافل.

وانتهت مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة بالتعامل الإيجابي ١ - ١ في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. 

وأحرز محمد فتح الله نجم غزل المحلة هدف التعادل في الدقيقة الـ ٤٥ من عمر المباراة.

وكان الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة انتهي بتقدم الأول بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. 

وأحرز مامادو نيأس نجم المقاولون الهدف في الدقيقه الـ ٨ من عمر المباراة. 

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