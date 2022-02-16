عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتابع إنجاز العمل بإنشاءات جامعة شرق بورسعيد الأهلية

صدى البلد

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة التفقدية لمقر جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة "سلام" بمحافظة بورسعيد،  بحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  ولفيف من القيادات بالجامعة.

txt

خلال لقاء مصري نيجيري.. التعليم العالي: مقترح بتوحيد الجهود البحثية بين الدول الإفريقية

txt

«الصحة» تتعاون مع التعليم العالي لإنقاذ حياة طفل حديث الولادة.. تفاصيل

وأشار التقرير إلى ارتفاع مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، مشيدًا بالالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

ولفت التقرير إلى أن جامعة شرق بورسعيد تقع على مساحة ٤٤ فدانا، وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - ٦ مباني أكاديمية - مبنى للورش - مبنى للمعامل)، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية، وتضم مباني الكليات مُدرجات وفصول تدريب، ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية.

الجدير بالذكر أن الجامعة ستقدم عدة برامج دراسية مُميزة، منها (الصيدلة والتصنيع الدوائية - الطب البشري - طب وجراحة الفم - إدارة الأعمال وإدارة المشروعات - لغات - هندسة البناء والتشييد - هندسة العمارة المُستدامة - هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة الاتصالات والحاسب الآلي - هندسة برامج الطاقة والقوى الكهربية - هندسة الميكاترونكس والروبوتات - هندسة المواد الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة -  هندسة الميناء والهياكل البحرية - علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات).

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي، من خلال برامج دراسية عصرية تحاكي احتياجات سوق العمل ، من خلال إنشاء عدد من الجامعات الأهلية، وسعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنفيذ هذه السياسة توافقا مع مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

تغليظ للسجن واعتبارها جناية.. تحرك تشريعي بشأن تعديل عقوبات جرائم الابتزاز الالكتروني

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

ترشيحاتنا

720 مليون دولار من الآسيوي للاستثمار والبنك الدولي لدعم الموازنة العامة

البترول توقع عقود تمويل مجمع إنتاج السولار في أسيوط بـ 1.5مليار دولار

مصطفى زمزم يطالب جامعة الدول بتأسيس أكاديمية لتدريب وبناء قدرات المجتمع المدنى العربي

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية للإعلام بعين شمس

أبو العينين ينعي المستشار سعيد مرعي: مسيرته كانت نموذجًا فى العطاء والإخلاص لوطنه ورسالته القضائية

بعد توفيره بالصيدليات الحكومية.. 6 معلومات عن عقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ