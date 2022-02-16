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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفريق أسامة ربيع يتوقع زيادة رأسمال صندوق هيئة قناة السويس إلى 100 مليار جنيه

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

توقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن يصل رأسمال صندوق الهيئة إلى 100 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك مقابل ملياري جنيه رأسماله المبدئي، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيصدر موافقته على تأسيس الصندوق خلال الشهر القادم.

وخلال حديث لقناة "سي إن بي سي عربية"، قال ربيع إنه جار دراسة طرح عدد من الشركات الناجحة التابعة للهيئة في البورصة المصرية بحصة تقدر بنحو 20% من كل شركة، متوقعا طرح شركتين أو ثلاثة ومنها الرباط والقناة للموانئ.

من جهة أخرى، أوضح ربيع أن استراتيجية الهيئة تستهدف زيادة عمق القناة ليصل إلى 72 قدمًا، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق فترة بين عام ونصف العام وعامين، وذلك بعد الانتهاء من تطوير المنطقة الجنوبية للقناة المقرر في يونيو 2023.

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وأضاف ربيع أن الهيئة تدرس تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة التي تعبر القناة بنسب تتراوح بين 10-15%.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الثلاثاء، أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بلغت 14% بإجمالي معدلات تكريك قدرها 11 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وذلك خلال جولته التفقدية بموقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات العاملة بالمشروع، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

وأكد رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كراكات للعمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة وهى ٢٤ شهرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة بحلول عام ٢٠٢٣، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة بما يمكن معه الحفاظ على ريادة القناة وتدعيم دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أنه تمت إزالة ما يقرب من 8.4 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تمت إزالة ما يقرب من 2.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.

بدأت الجولة بتفقد الفريق ربيع موقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، حيث تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع التي تتم بواسطة الكراكتين "المرفأ" و"الحمراء" التابعتين لشركة التحدي التابعة للهيئة.

واطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز بموقع مشروع التوسعة والتعميق بتفقد الكراكات العاملة في الموقع، والتي تشمل ثلاثة كراكات تابعة للهيئة وهى الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "حسين طنطاوي" والكراكة "الصديق"، كما تابع حجم تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة، حيث تم الانتهاء مما يقرب من ٥٠% من جميع الأعمال الأرضية، والتي تشمل تجهيز أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة وشمعات الرباط.  

قناة السويس الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس تطوير السفن

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