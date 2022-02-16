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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

50 ألف جنيه غرامة على لاعبي الاتحاد السكندري بعد التعادل أمام إيسترن كومباني

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

وقع إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عقوبة مالية 50 ألف جنية على كل لاعب شارك في مباراة الاتحاد السكندري وايسترن كومباني ضمن مباريات الأسبوع التاسع والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق باستاد الإسكندرية.

 

وقرر إبراهيم حسن اتخاذ هذا القرار بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام جسن الذي أبدي غضبه شديده تجاه اللاعبين عقب إهدار نقطتين.

 

وعبر أيضا محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن غضبه الشديد تجاه اللاعبين عقب التعادل أمام إيسترن كومباني مطالبهم بضرورة مصالحة الجماهير وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة .

 

ورفض حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري منح اللاعبين راحة عقب المباراة وبدأ الاستعداد لمباراة إنبي القادمة ضمن مباريات الأسبوع العاشر.

ايسترن كومباني محمد مصيلحي الاتحاد السكندري حسام حسن استاد الإسكندرية نادي الاتحاد السكندري

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