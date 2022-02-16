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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، عن طلب كييف عقد اجتماع مشترك عاجل للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في غضون 48 ساعة على خلفية التحركات الروسية بالقرب من حدود البلاد.

وقال كوليبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما زلنا نطالب بالشفافية من روسيا التي رفضت حضور اجتماع في إطار وثيقة فيينا يوم أمس، تطلب أوكرانيا الآن عقد اجتماع مشترك للمجلس الدائم ومنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في غضون 48 ساعة لتوضيح المزيد من الخطوات".

وأضاف: "ندعو روسيا مرة أخرى لمعالجة الشواغل المشروعة للدول المشاركة واستخدام أدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنزع فتيل التوترات الناجمة عن أنشطتها العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، فالتصريحات حول انسحاب القوات ليست كافية، نحن بحاجة إلى الشفافية والحقائق".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

كييف وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا اوروبا منظمة الأمن

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