جونسون: أدلة انسحاب القوات الروسية غير كافية

اعتبر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أدلة انسحاب القوات الروسية عن الحدود الأوكرانية غير كافية.

وحسب “فرانس برس” قال متحدث باسم مكتب جونسون "إنه وجوتيريش خلصا إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا ستكون له عواقب كارثية، وقررا مواصلة العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي عاجل وتجنب تصعيد عسكري كارثي وأزمة إنسانية".

وأضاف: "جونسون وجوتيريش ذكّرا بأنه من مسؤولية الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أعضاء الأمم المتحدة ووحدة أراضيهم".

وتابع: "أكد الجانبان ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك، التي تنص على خريطة طريق تضمن عودة المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا إلى سلطة حكومة كييف".

إلي ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن هناك 150 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي وأن الروس لديهم القدرات الحربية لبدء الهجوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه رغم ما يتم رؤيته على الأرض، فإنه لا يزال هناك نافذة مفتوحة لحل سلمي للأزمة.

وقال برايس: "هناك أكثر من 150 ألف جندي روسي الآن على الحدود، وهذا رقم ضخم ونحن نعلم أيضا أن الروس بقدراتهم الحربية قد يحدث ذلك في أي لحظة".