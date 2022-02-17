إطلالة ساحرة لنيللي كريم عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة ساحرة بصورة أبيض و اسود ، مما اثارت اعجاب متابعيها.

حقق عمرو سعد ونيللي كريم نجاحا كبيرا حتى الآن بعد عرض مسلسل الجسر على إحدى المنصات الإلكترونية وهو الأمر الذي دفعهما للتعاون مجددا في فيلم جديد.

وقال عمرو سعد فى لقاء له عبر برنامج top trending : بعد النجاح الذي حققناه سويا أنا ونيللي كريم في الجسر قررنا أن نتعاون مرة أخرى في فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي.

ولم يكشف عمرو سعد عن تفاصيل أخرى عن الفيلم إلا أنه أعرب عن سعادته بهذا التعاون مع نيللي كريم خاصة أن جمعتهما كيمياء مختلفة داخل العمل الأخير.