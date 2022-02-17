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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون برر الهزيمة من سموحة برغبته في الفوز بدوري الأبطال

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة  الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك برر هزيمة الفريق من سموحة في الدوري بسبب تركيزه ورغبته للفوز بدوري أبطال إفريقيا.


وقال شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية  etc أن كارتيرون تحدث مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي خلال سفر الفريق إلى أنجولا على أسباب الهزيمة من سموحة في الدوري.


وأضاف شبانة أن المدرب برر هزيمته من سموحة بإراحة القوام الأساسي بسبب مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا ورغبته في الفوز بها وتعويض التعادل في المباراة الأولى أمام بيترو أتلتيكو.


وتابع شبانة أن كارتيرون لا يجد دكة بدلاء قوية في الزمالك مثل ما يوجد في الأهلي وأن المدرب أصبح مشتت ما بين التركيز في البطولتين وأيضا مسألة رحيله في الفترة المقبلة.


وواصل أن بن شرقي لم يصل لحالة بدنية جيدة للمشاركة وأنه مشتت ما بين التجديد أو الرحيل عن الفريق، كما أن طارق حامد أيضا لا يريد خوض التدريبات ويقول دائما أنه مصاب بسبب مسألة عقده ومستحقاته أيضا.

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