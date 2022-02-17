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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تختتم احتفال عيد الحب بأمسية كارول سماحة على المسرح الكبير

صدى البلد

اختتمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالها بعيد الحب والذى استمر يومين متتاليين على المسرح الكبير حيث أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة الأمسية الثانية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وسبقها فاصلا للمطربين ايات فاروق ومحمد متولى .

وخلال الحفل اكدت كارول سماحة سعادتها باحتفالها بعيد الحب على مسرح دار الاوبرا المصرية واهدت جمهورها باقة ورود ثم لامست وجدان الحضور بباقة من أعمالها المميزة التى عبرت عن الكثير من المشاعر الدافئة كان منها مش هعيش ، فوضي ، وحشاني بلادي ، اطلع في هيك ، شكراً ، اقول أنساك ، حبيت دلوقتي ، يا شباب يا بنات ، يارب ، غالي عليا ، انسي همومك ، اسمعني ، خليك بحالك ، سهرانين ، اضواء الشهرة ، ودارت الايام من تراث الطرب .

سبقها فاصلا غنائيا للمطربين محمد متولي وآيات فاروق تضمن مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها هي دي هي ، جواب ،جانا الهوا ، دوارين ، ياساعة بالوقت أجري ، اه لو تعرف ، اما براوة ، كما استهل الحفل بموسيقى بعنوان رومانسيات من اعداد قائد الحفل المايسترو محمد الموجي الذي لعب ايضا سولوهات لحن حمد الله على السلامة .

وكانت الامسية الاولى قد شهدت تالق النجم على الحجار بنخبة من اعماله الحالمة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد كان منها ما تمنعوش الصادقين ، الأحلام ، في هويد الليل ، بحبك وانطلق عصفور ، اعذريني ، كنت فاكر ، زي الهوا ، مكتوبالي ،  مافيناش من الخوف ، تتر مقدمة ونهاية مسلسل كناريا ، ريشة ، لما الشتا يدق البيبان ، مقدمة ونهاية مسلسل مسألة مبدأ ، تجيش نعيش ، عارفة وبوابة الحلواني .

قبله استلهمت المطربة مى فاروق اجواء زمن الفن الجميل وشدت بمختارات من رومانسيات الموسيقى العربية كان منها مالي ، كل دة كان ليه ، الشتا ، وبتسأل ياحبيبي ، ياطير ، عيون القلب والحب كله ، كما عزفت الفرقة الموسيقية فى بداية الحفل موسيقي نبتدي منين الحكاية .

كارول سماحة دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية مجدي صابر المسرح الكبير مسرح دار الأوبرا المصرية

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