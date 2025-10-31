قضية تافهة.. هالة سرحان تتصدر التربند

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
واشنطن تمهل حماس 24 ساعة قبل تحرك إسرائيلي لفرض وقف النار بالقوة
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
أوركيد سامي

خرجت الإعلامية المصرية هالة سرحان عن صمتها ردًا على الجدل الذي أثير حول مقطع الفيديو المتداول من ملتقى الإعلام العربي في بيروت، والذي أظهرها في موقف محرج مع مراسلة لبنانية شابة. 

وقالت هالة سرحان إن الموقف تمّ تفسيره بشكل خاطئ، مؤكدة أن الفيديو المنتشر تم اجتزاؤه من سياقه الحقيقي وأصبح مادة للجدل غير المبرر.

وفي تصريحات لها خلال جلسة حوارية أدارها الإعلامي نيشان بعنوان "نحو ميثاق إعلامي عربي لدعم التنمية المستدامة"، أكدت هالة سرحان أنها كانت تمزح مع المراسلة، وأن الموقف كان بعيدًا عن أي نية سلبية. 

وقالت: "خطر في بالي أن أقول لكم إن ما حدث كان محاولة لخلق قضية من لا شيء. في الحقيقة، أنا حضنت المراسلة وبستها وقلت لها: 'إنتِ صحفية شاطرة لأنك مصممة تسألي.. فلماذا لم يظهر هذا الجزء؟ هل تم اجتزاء المقطع؟".

وأضافت: "أنا زعلانة لأنهم حولوا موقفًا لطيفًا إلى قضية تافهة. هل ذاعوا مثلاً أنني حضنتها وبُستها وقلت لها إنها شاطرة؟".

من جانبه، دعم وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص تصريحات هالة سرحان، قائلاً: "هذا تحوير واجتزاء للحقائق من أجل التضليل. ولا تستغربي، أنا شخصيًا، وزير إعلام، أعمل حلقة مدتها ساعتين، فيقطعون لي دقيقة واحدة ويختارون منها كلمات من هنا وهناك لتغيير المعنى".

ويُظهر هذا الجدل مدى تأثير وسائل الإعلام الحديثة في تشكيل الروايات وتحوير الأحداث، ما دفع الجميع إلى التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها.

هالة سرحان

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

