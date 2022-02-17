عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التخطيط : "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها..واستثمارات بقيمة 937,3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات في المنيا

صدى البلد

خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية الصعيد 

اهتمام بالسياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة 

109 مشروعًا منها مشروع رفع كفاءة الطرق بمدينة سمالوط بالمنيا 

 

 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عن الوزارة، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات.

وأشارت إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وزيرة التخطيط: المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ساهمت في التنمية وتطوير الأعمال
وزيرة التخطيط توضح الفارق بين البيانات المستخرجة والتعداد الاقتصادى

وأضافت "السعيد"، أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 253 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,4 مليار جنيه، وهذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 937,3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 27,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 905,5 مليون جنيه بنسبة 26,6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 689,4 مليون جنيه بنسبة 20,3%، ويخص قطاع الصحة 373,5 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 281,5 مليون جنيه بنسبة 8,3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 213 مليون جنيه بنسبة 6,2%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة المنيا في خطة 21/2022 تتمثل توجيه نحو 442,2 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات في قطاع الإسكان 63 مشروعًا تشتمل على مشروعات لتطوير مناطق عشوايئة، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي، وتنفيذ واستكمال محطات وشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي يتم تنفيذ عدد 12 مشروعًا تنمويا خلال عام الخطة منها مشروع إنشاء جامعة المنيا الأهلية، وإنشاء مبنى الأورام، وإنشاء مبنى ملحق العمليات بالمستشفى الجامعي الجديد.
وأشار التقرير إلى المشروعات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة المنيا والتي تصل إلى 109 مشروعًا منها مشروع رفع كفاءة الطرق بمدينة سمالوط، رفع كفاءة الكباري بمركز أبو قرقاص، إلى جانب إنشاء كوبري علوي بمدينة مغاغا، فضلا عن تنفيذ 12 مشروعا تنمويا بقطاع التعليم قبل الجامعي منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إلى جانب إنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام، وفصول رسمي لغات ولغات مميز.
 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية وزارة التخطيط التنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

ترشيحاتنا

بعد تأجيل القضية.. عقوبات مشددة في انتظار حسن راتب وعلا حسانين للاتجار بالآثار

استجابة لصدى البلد.. "القابضة لمياه الشرب" تعلن توصيل الصرف الصحي لصاحب شكوى بسوهاج

مبطلات الوضوء .. ما يخص الرجال والنساء والمتزوجين

لأول مرة.. لقطات تجسسية لـ «فورد موستنج الكابريوليه» موديل 2023

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في مكافحة الفكر المتطرف

الأعلى للجامعات: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لدعم الكليات في مواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

فيديو

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ