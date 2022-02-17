الأسوأ منذ 30عاما.. موجة جفاف تضرب دول شمال أفريقيا وخبير يكشف الأسباب

تشهد منطقة شمال إفريقيا أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عاما، ما دفع بعض مدن المنطقة للتخطيط لتقنين استخدام المياه، بجانب أن الأمطار باتت شحيحة في المغرب في موسم الزراعة الحالي.

معاناة شمال افريقيا من الجفاف

وقال الديوان الملكي المغربي، أمس الأربعاء، إن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.

وأضاف الديوان الملكي في بيان أن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.

وجاء في البيان: "أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايين درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايين درهم".

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع عقده ملك المغرب محمد السادس، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، في الوقت الذي سجلت الدولة عجزا بنسبة 64 بالمئة في سقوط الأمطار حتى الآن هذا العام.

وبحسب البيان، يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: الأول حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والثاني يستهدف التأمين الفلاحي، أما الثالث فيهتم بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

مواسم جفاف متتالية في القرن الافريقي

يكافح ما لا يقل عن 26 مليون شخص للحصول على الغذاء بعد مواسم جفاف متتالية في القرن الأفريقي.

وق حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في بداية العام الحالي 2022 من أن حوالي 13 مليون شخص يواجهون الجوع بسبب الجفاف الشديد في إثيوبيا وكينيا والصومال.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي الجفاف الأسوأ الذي تتعرض له منذ عام 1981، بعد أمطار ضعيفة خلال ثلاثة مواسم متتالية، ما أدى إلى تدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، على نحو غير طبيعي.

واضطرت العائلات إلى الرحيل عن ديارها بسبب نقص المياه والمراعي، ما أدى إلى زيادة الصراعات بين المجتمعات.

وتهدد التوقعات الإضافية بسقوط أمطار أقل من المتوسط، بتفاقم الظروف القاسية وزيادة تعقيدها في الأشهر المقبلة.

سبق وقال مايكل دانفورد، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا: "يؤدي تواتر موجات الجفاف في القرن الأفريقي إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماشية وتزايد الجوع".

وأضاف: "يتطلب الوضع تحركا إنسانيا فوريا ودعما ثابتا لبناء قدرات المجتمعات على الصمود في المستقبل".

المغرب سينفق مليار دولار لتخفيف اثار الجفاف

وتضررت من الجفاف مجموعات الرعاة والمزارعين في جنوب وجنوب شرق إثيوبيا وجنوب شرق وشمال كينيا وجنوب وسط الصومال

ويفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتضخم وانخفاض الطلب على العمالة الزراعية المشكلة، ما يجعل من الصعب على العائلات شراء الطعام.

وتواصل معدلات سوء التغذية الارتفاع في أنحاء المنطقة، ويمكن أن تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

نداء برنامج الأغذية العالمي

وأطلق برنامج الأغذية العالمي، نداء في وقت سابق لجمع 327 مليون دولار كمساعدات، لتوفير الاحتياجات الملحة لـ 4.5 مليون شخص خلال الشهور الست المقبلة، وأيضا لمساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية الشديدة.

من المتوقع أن يستمر الجفاف في شمال كينيا وجزء كبير من الصومال وفي إثيوبيا حتى منتصف عام 2022 على الأقل، مما يعرض الأرواح للخطر، وأبلغ الرعاة في ديسمبر الماضي عن خسائر تصل إلى 70٪ من ماشيتهم.

نداء من برنامج الأغذية العالمي

التغيرات المناخية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن شمال إفريقيا ومصر والمغرب تشهد موجة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات المناخية.

وأوضح القوصي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه توجد أعاصير وسيول في مناطق عديدة وأيضا فيضانات في مناطق اخري من العالم، فكمية المطر في الكرة الأرضية ثابتة نتيجة مساحة البحار والمحيطات التي تبلغ 75% ومساحة اليابسة ثابتة 25% لذلك فالبحر من المياه الحرة (البحار والمحيطات) ثابت.

وتابع: إذا كمية مياه الامطار التي تهطر على الكرة الأرضية ثابتة، فالفرق هنا انه يوجد منطقة تكون سرعة الرياح بها مرتفعة وتكُون السحب بها عالي فيحصل بها هطول مطر أكثر من المعدل وفي مناطق اخري تحرم من هطول المطر لذلك تعاني الدول من الجفاف.

وأكد أن “تغير المناخ يؤدى الي وجود مناطق تستفاد بالمياه أكثر من حقها ومناطق اخري تكاد تأخذ جزء بسيط من حقها، فالنتيجة الفيضانات التي تحصل في مناطق شرق اسيا سيكون على حساب الجفاف في مناطق افريقيا” وكذلك وغيرها.

مستشار وزير الري الأسبق الدكتور ضياء القوصي

نهاية الدورة المرتفعة

وأضاف أن شمال افريقيا بها مشاكل جفاف كبيرة تعاني منها منذ سنوات، فالنيل الأزرق متعنا بفيضانات مرتفعة منذ أكثر من خمس سنوات، فقد يكون نهاية دورة الفيضانات العالية وتدخل في دورة جديدة من الفيضانات المنخفضة.

وأختتم: وهذا كان يقلق منه المفوض المصري في الحديث مع اثيوبيا، لان اثيوبيا عندما يحدث فيضان منخفض ولم يوجد مياه كافية تقوم اثيوبيا بمليء الخزان وباقي الدول تموت من قلة المياه فالوضع صعب وحرج نتيجة فترات الجفاف المتقطعة والمستمرة.

الشرق الأوسط الأكثر تضرراً

تعد منطقة الشرق الأوسط الأكثر تضرراً في العالم من ظاهرة تغير المناخ، ويتوقع خبراء أمميون أن تؤدي موجات من الجفاف والتصحر إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وتناقص منسوب مياه الأنهار وتزايد الصراعات على الموارد، ما ينذر بإجبار ما قد يصل لعشرة ملايين شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مغادرة مساكنهم والنزوح لأماكن أخرى في المنطقة التي تعد الأكثر تقلبا في العالم، خلال العقد القادم.

ندرة المياه

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر جفافاً على كوكب الأرض، إذ يسكنها نحو 6 في المئة من سكان العالم ، ولكنها تحظى بأقل من 2 في المئة من إمدادات المياه المتجددة فيه، وهذا وفقا للبنك الدولي.

وتقع 12 دولة عربية في قائمة أكثر دول العالم فقراً في موارد المياه، بينها المغرب وافريقيا والجزائر والبحرين والكويت والأردن وقطر والسعودية والإمارات واليمن.

ويتوقع البنك الدولي أن تشهد المنطقة أكبر خسائر اقتصادية بسبب ندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ، ويقدرها بما يتراوح بين 6 - 14% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.

وترجح دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، العام الماضي، ارتفاع مستوى سطح البحر لأكثر من مترين، ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع.

ندرة المياه

معاناة 190 مليون شخص

في حين تشير توقعات منظمة المناخ المركزية إلى تضرر نحو 190 مليون شخص حول العالم يعيشون في المناطق الساحلية المعرضة لخطر الغرق بحلول عام 2100.

القرن الافريقي يشهد اسوأ موجة جفاف

وجميع دول شمال إفريقيا والخليج وإيران على سواحل الخليج والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب، تعد تلك الدول أكثر عرضة لخطر الفيضانات بما تحمله من عواقب كارثية على البنى التحتية والسكان والزراعة وإمدادات المياه العذبة والأمن الغذائي، ناهيك عن الخسائر الحضارية التي ستمتد إلى طي بعض أبرز المعالم التاريخية التي نعرفها في جوف البحر.