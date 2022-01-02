حفاظاً على المياة العذبة.. وزير الري يوضح إشكالية زراعة نباتات الزينة والمياه التي سيتم استخدامها|تفاصيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الرئيس السيسي وجه بأولوية استخدام المياه العذبة في ري النباتات التي يحتاجها المواطن، معقباً: "أي نباتات للزينة يجب أن نستخدم المياه الصالحة لإعادة الاستخدام.

ونفى محمد عبد العاطي خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، منع زراعة نباتات الزينة، معقباً: "الرئيس قال الأولوية في استخدام كل نقطة مياه عذبة هي إن أنا أوفر أكل للناس، وإن الناس تعيش".

وتابع وزير الري والموارد المائية: "نباتات الزينة منقدرش نستغنى عنها لأنها لها دور اقتصادي مهم، لذلك يتم زراعتها أيضاً ولكن يتم ريها بنوع مياه أُخر، بها نسبة ملوحة زيادة".

ونوه محمد عبد العاطي أن سيتم ري نباتات الزينة بمياه معاد استخدامها أيضاً، للحفاظ على المياه العذبة، منوهاً أن النباتات العطرية، ونباتات الزينة، والنباتات الطبية، هم نباتات اقتصادية لها قيمة اقتصادية عالية.

وأوضح وزير الري والموارد المائية أن النباتات الطبية يتم ريها بالمياه العذبة، والنباتات العطرية أيضاً، بينما نباتات الزينة ليس ضرورياً ريها بالمياه العذبة، حيث يمكن ريها بمياه معاد استخدامها.