في مجال الأمن الغذائي والمائي.. تعاون جديد بين السعودية وعمان

وقعت حكومة سلطنة عمان مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة العربية السعودية في مجال الأمن الغذائي والمائي حيث وقع من الجانب العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن الجانب السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المجلس الدولي للتمور والمقام في الاحساء بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة الشبيبة العمانية؛ فتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الأمن الغذائي والمائي وأنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل.

ومن المنتظر أن تعمل المذكرة أيضا على إطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي وتطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقاتها وإدارة المياه الجوفية والسطحية، إضافة الى تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارتهم الوظيفية.