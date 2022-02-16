عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مجال الأمن الغذائي والمائي.. تعاون جديد بين السعودية وعمان

جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم

وقعت حكومة سلطنة عمان مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة العربية السعودية في مجال الأمن الغذائي والمائي حيث وقع من الجانب العماني  الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن الجانب السعودي  المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المجلس الدولي للتمور والمقام في الاحساء بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة الشبيبة العمانية؛ فتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الأمن الغذائي والمائي وأنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل.

ومن المنتظر أن تعمل المذكرة أيضا على إطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي وتطوير تقنيات الري المرشدة للمياه وتطبيقاتها وإدارة المياه الجوفية والسطحية، إضافة الى تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهارتهم الوظيفية.

عمان تطلع على تجربة هيئة السوق المالية السعودية في المؤشرات العالمية

افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان

سلطنة عمان السعودية الامن الغذائي مذكرة تفاهم وزير البيئة والمياه المجلس الدولي للتمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

وائل جمعة يعلن مشاركة محمد عبدالمنعم أمام السنغال ولا صحة لإيقافه.. خاص

بمخزون 100 مليون برميل.. تفاصيل اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر

رئيس الوزراء: سعر الوقود ارتفع فى مصر بنسبة 9.7% رغم زيادته بالخارج بـ 54%

موضوعات متعلقة

مذكرات تفاهم جديدة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية

السعودية وسلطنة عمان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر لأمين عام منظمة أوبك: البترول مهم في تحقيق التقدم والازدهار

لتدريب الكوادر.. مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إيناب سيبترول التشيلية

أوكرانيا تعلن تسلمها ألفي طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.. تفاصيل

ملك بلجيكا يستقبل الرئيس السيسي بالقصر الملكي

هل يجوز الذبح للمكان الجديد أو عند شراء سيارة؟.. علي جمعة يجيب

نشرة اخبار العالم | نهاية الإخوان بالقارة العجوز.. محطة تحلية مياه في مصر قريباً.. كواليس الغزو الروسي لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

علاج التهاب المعدة بالأعشاب وأطعمة ومشروبات يجب تجنبها

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ