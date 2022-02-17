أخبار التكنولوجيا|شاومي تعلن عن أحد أقوى هواتف الألعاب.. الهند تحظر 53 تطبيقا صينيا من بينهم لعبة شهيرة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

شاومي تعلن عن أحد أقوى هواتف الألعاب.. سعر ومواصفات Redmi K50 Gaming

أعلنت شركة شاومي الصينية، بهدوء عن أول عضو في سلسلة Redmi K50 المنتظرة، والذي صمم ليكون من أقوى هواتف الألعاب للعام الحالي، وينافس بإمكانياته أفضل هواتف أندرويد المطروحة بهذه الفئة.

أفاد موقع "Down Detector"، عن وجود عطل مفاجئ بتطبيق إنستجرام المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، مما تسبب في غضب آلاف المستخدمين حول العالم.

بعد تغيير اسم فيسبوك.. مارك زوكربيرج يعيد تسمية موظفيه إلى Metamates

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، عن عدد من "القيم المؤسسية" الجديدة لمجموعة ميتا Meta الأم، من بينها تغيير اسم موظفيه والذي أصبح يشير إليهم الآن باسم "Metamates".

حظرت الهند مجموعة جديدة من تطبيقات الهواتف الذكية صينية المنشأ، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بين البلدين.

أطلقت شركة سوني Sony، سماعات أذن جديدة، والتي تمتاز بتصميم فريد من نوعه وتجربة صوتية ممتازة، مما يجعلها منافس قوى لسماعات Galaxy Buds Live من سامسونج وآير بودز من آبل.

نوبيا تعلن عن سلسلة الألعاب Red Magic 7 منافسة هواتف شاومي

كشفت شركة نوبيا nubia، عن سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 7، والتي تأتي بمواصفات أسطورية وإمكانيات قوية كمنافس لهاتف شاومي الجديد Redmi K50 Gaming الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات الماضية.