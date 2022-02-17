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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سوني تطلق سماعات أذن بتصميم فريد وبسعر منافس

سماعة سوني اللاسلكية
سماعة سوني اللاسلكية LinkBuds

أطلقت شركة سوني Sony،  سماعات أذن جديدة، والتي تمتاز بتصميم فريد من نوعه وتجربة صوتية ممتازة، مما يجعلها منافس قوى لسماعات Galaxy Buds Live من سامسونج وآير بودز من آبل.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز سماعات سوني اللاسلكية LinkBuds، بوزن خفيف للغاية حيث تتسم بتجربة ارتداء تسمى 'Never Off، مع وحدة تشغيل حلقي تسمح للمستخدم بالتواصل بسهولة مع من حوله أثناء تشغيل الألعاب أو العمل من المنزل أو مجرد الاستماع إلى الموسيقى.

 

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مميزات سماعات الأذن اللاسلكية LinkBuds من سوني 

وصممت سوني سماعات الأذن LinkBuds، بتصميم مثير على هيئة كعكة الدونات، مع وجود ثقب في منتصف السماعة التي وضعها في الأذن مما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الموسيقى بينما تمكنهم من سماع ما يدور حولهم، على عكس السماعات ذات الأطراف المصنوعة من السيليكون، كما يمنحك التصميم الجديد تجربة ارتداء فريدة طوال اليوم.

وتوفر سماعات الأذن LinkBuds من سوني، تحكما محسنا لتشغيل الموسيقى المفضلة لديك عبر تطبيق سبوتيفي دون الحاجة إلى لمس الهاتف الذكي.

وتدعم سماعات سوني اللاسلكية LinkBuds، ميزة إلغاء الضوضاء النشطة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية بأقل قدر من التشتيت، وعلى الرغم أنها لا تمنع الصوت المحيط، فهي مثالية للمواقف التي قد يحتاج فيه المستمعون لسماع ما يدور حولهم أثناء ممارسة الرياضة أو ركوب الدراجة الهوائية.

وتعمل سماعات سوني اللاسلكية LinkBuds، بواسطة معالج V1، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم بيئة صوت متوازنة، بالإضافة إلى أدوات التحكم في مستوى الصوت, وتحسين مستواه استنادا إلى البيئة المحيطة.

وكما توفر ميزة تسمى " Wide Area" لتمكين أسهل للإيماءات،  بالإضافة إلى ميزة "Speak-to-Chat"، لإيقاف الموسيقي تلقائيا إذا اكتشفت سماعة LinkBuds أن المستخدم يتحدث إلى شخص ما أثناء التشغيل، وعندما الانتهاء من الحديث, ستقوم السماعة بتشغيل الموسيقى مرة أخرى تلقائيا، كا توفر أيضا دعما لمساعد جوجل.

وتمتاز  سماعات سوني اللاسلكية LinkBuds، بدعم لمقاومة الماء والعرق من معاير IPX4، مع دعم لخاصية التحكم بالصوت التكيفي الذي يضبط الموسيقى حسب صوت البيئة المحيطة.

وتوفر سماعة سوني اللاسلكية LinkBuds، عمر بطارية يصل إلى 5.5 ساعة، ومع علبة الشحن تعمل لـ 17.5 ساعة، وتتوفر السماعات باللونين الأبيض والأسود، مقابل سعر 178 دولار (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري).

سماعة سوني اللاسلكية LinkBuds
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