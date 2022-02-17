محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة التقلبات الجوية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ بداية من غدٍ، الجمعة، وحتى الأحد، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلاً عن وجود نشاط للرياح على محافظات شمال الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود،لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بشأن مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة التي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية.

وكلف "غنيم"، باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأمر محافظ بني سويف، مسئولى شركة مياه الشرب وفروعها بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

وشدد على أهمية جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية والهلال الأحمر لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

وأشار المحافظ إلى متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار وإعاقة المرور،بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.

كما أكد المحافظ على متابعته لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني،وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، لافتا إلى قراره بتشكيل لجنة"برئاسة السكرتير المساعد"للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.