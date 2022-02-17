عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة التقلبات الجوية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ بداية من غدٍ، الجمعة، وحتى الأحد، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلاً عن وجود نشاط للرياح على محافظات شمال الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود،لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بشأن مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة التي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية. 

وكلف "غنيم"، باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأمر محافظ بني سويف، مسئولى شركة مياه الشرب وفروعها بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف الصحي. 

وشدد على أهمية جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية  والهلال الأحمر لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

وأشار المحافظ إلى متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار وإعاقة المرور،بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.

كما أكد المحافظ على متابعته لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني،وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، لافتا إلى قراره بتشكيل لجنة"برئاسة السكرتير المساعد"للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.

محافظ بني سويف هيئة الأرصاد الجوية الصرف الصحى فصل الشتاء سقوط الأمطار درجات الحرارة محمد هاني غرفة عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصعيد خطير.. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

موضوعات متعلقة

"حياة كريمة"|افتتاح معرض للملابس المدعمة بمركزي ناصر وببا في بني سويف

ترشيحاتنا

استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج.. مدير شركة يواجه هذه العقوبة

مليون دينار تعويضًا لـ أحمد بدير في الإساءة له من مذيعة |خاص

رئيس الاتحاد الإفريقي: 600 مليون من سكان القارة محرومون من الكهرباء

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري

الموارد البشرية السعودية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل

رئيس زراعة البرلمان عن مواجهة الدولة لتعديات الأرض الزراعية: حماية للأمن الغذائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الحرب الإلكترونية| وزير الدفاع يشهد المرحلتين الثالثة والرابعة لـ "سيناء- 6"

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

فيديو

طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

أوكرانيا وروسيا.. خطر الحرب تقترب وقلق عميق لدى أوروبا ..فيديو

فيديو جراف|ظاهرة غامضة.. تساقط مئات الطيور من السماء في المكسيك

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ