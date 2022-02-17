محافظ الشرقية: لن أسمح بوضع طوبة على الأرض الزراعية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية ومديري إدارات التخطيط العمراني والهندسية والمتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة و فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين لمناقشة خطة المحافظة لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية.

بدأ محافظ الشرقية الإجتماع بالتشديد علي ضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة القادمة مؤكداً أنه في حالة رصد أي حالة تعدي سيتم إحالة رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية التي تقع بنطاقها المخالفة الي النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانوناً

وقال محافظ الشرقية : ر لن اسمح بوضع طوبه على الأرض الزراعية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة لديها وحدة لرصد المتغيرات المكانية ومفعلة بالتنسيق مع المساحة العسكرية بالقوات المسلحة لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقاً للقانون قائلاً: لن أسمح بإستخراج قرارات إزالة فقط وأقبل بالقرار مع الإزالة الفورية للمخالفة.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن الأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومديري الادارات الزراعية بإعداد تقرير يومي يتضمن مجهودات الجهات المعنية في التصدي للتعديات علي الأرض الزراعية والتعامل الفوري مع أي متغير طارئ يتم رصده ومقارنته باليومين السابقين حتي يتثني اعداد تقرير اسبوعي وإرساله لرئاسة مجلس الوزراء .

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على كل مسؤول أن يتحمل عواقب التغاضي عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة علي الأرض الزراعية في المهد والتعامل معها بكل حسم مؤكداً أنه لن يسمح باي بناء جديد علي متر واحد من الأرض الزراعية قائلاً : اللي مش قادر يشتغل ويحكم قبضته علي المتعديين يقدم إعتذارعن العمل معنا.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والمرور اليومي لرصد أي حالة تعدي على الأرض الزراعية وتكثيف أعمالها يومي الخميس والجمعة وأيام الاجازات والعطلات الرسمية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها

وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 2369 لسنة 2022 يتضمن الأتي :تشكيل 3 لجان على مستوي المحافظة ,والمركز , والقرية يقوم أعضاؤها بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية كلا في نطاق اختصاصه والتصدي لأي تعدي عليها في مهده وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها ويكون أعضاء كل لجنة مسؤولين مسئولية مباشره عن أي تقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

تقوم اللجنة المشكلة على مستوي المركز والقرية بإعداد تقرير دوري اسبوعي بموقف التعديات والإزلالات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال منع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وعرضة على مقرر لجنة المحافظة وعرضة على اللجنة لإعداد تقرير دوري شهري للجنة المركزية في هذا الشأن.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي علي الأرض الزراعية ولن تقبل بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف الهام والحيوي وصولا للقضاء علي هذه الظاهرة التي تهدد بتناقص الرقعة الزراعية وتحمل الدولة أعباء إضافية تتسبب في اهدار المال العام.