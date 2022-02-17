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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر .. تبون يصدر قرارا بتعيين وزيرين جديدين

تبون
تبون

 أصدر الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني  قرارا بتعيين كلا من:  عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية و صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية أن هذا القرار يأتي عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة  الوزير الأول.

وفي سياق اخر؛ أشرف وزير النقل الجزائري عيسى بكاي امس الثلاثاء على توقيع عقد امتياز بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري. والمؤسسة الوطنية لتصليح السفن من أجل تسليم قوارب مكافحة التلوث جزائرية الصنع للموانئ.

وأوضح الوزير في كلمة له أن شركة erenav ناجحة وتساهم في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما تجسد اليوم في سفينة لمكافحة التلوث بنسبة إدماج بلغت اكثر من 60 % .

وأشار وزير النقل إلى أن هذه السفينة كانت تستورد من الخارج بضعف ثمنها وكانت تسبب نزيفا للعملة الصعبة ،  والآن أصبحت تصنع محليا بنسبة إدماج تبلغ أكثر من 60 %. 

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