«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم ببطولة «البريمييرليج k1» للكاراتيه بالإمارات|صور

إنجاز جديد لمنطقة الشرقية للكاراتيه..

حصل الكابتن الدكتور أحمد الألفي، والكابتن الدكتور محمد هاشم، الحكمان الدوليان بمنطقة الشرقية للكاراتيه على الشارة الدولية في التحكيم الدولي، في دورة الحكام الدولية، التي نظّمها الاتحاد الإماراتي للكاراتيه على أرض الصالة الرياضية بنادي الشارقة للألعاب الفردية فرع الحزانة بمشاركة 149 حكمًا.



يأتي ذلك على هامش بطولة الدوري العالمي «البريمييرليج k1» للكاراتيه، المُقامة بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات بمشاركة 342 لاعبًا ولاعبة من 55 دولة بمشاركة 8 دول عربية على رأسها مصر وهي الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والكويت والمغرب وتونس، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.



وكانت البطلة الأوليمبية فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو ضمن الأبطال الأولمبيين المشاركين بالبطولة، بالإضافة إلى السعودي طارق حامدي صاحب الميدالية الفضية والأردني عبد الرحمن المصاطفة صاحب الميدالية البرونزية.



يُذكر أن الكابتن الدكتور أحمد الألفي الحكم الدولي بمنطقة الشرقية للكاراتيه، حاصل على الدرجة الدولية للتحكيم باللعبة فى «الكاتا» واليوم يحصل على الدرجة الدولية فى «الكومتيه»، ونظيره الكابتن الدكتور محمد هاشم حاصل على الدرجة الدولية للتحكيم باللعبة فى «الكومتيه» واليوم يحصل على الدرجة الدولية فى «الكاتا».



ويعتبر الكابتن محمد الشافعي، أقدم حكم دولي بمنطقة الشرقية للكاراتيه، يحصل على الشارة الدولية فى اللعبة، يليه كل من الكابتن أنس محمد حسن، والكابتن عاطف السيد الغنيمي، والكابتن هيثم صبحي، والكابتن عصام صقر، والدكتور هشام محمد الصادق، والكابتن محمود عرابي.

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (1)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (2)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (3)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (4)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (5)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (1)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (2)

«الألفي» و«هاشم» يحصلان على الشارة الدولية للتحكيم (3)

أرشيفية (1)

أرشيفية (2)

أرشيفية (3)

أرشيفية (4)

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