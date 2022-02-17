عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة في اسعار كيا
زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة كيا أكسيد موديل 2022 حالة من الارتفاع الخاصة بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

txt

سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022 فى مصر

txt

كيا تعلن عن أسعار وتفاصيل EV6 الكهربائية.. صور وفيديو

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل 

مواصفات السيارة كيا اكسيد موديل 2022

 

تضم السيارة كيا اكسيد موديل 2022 محرك بسعة 1500 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، مقتارن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات دبل كليتش.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل 

ومع هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل لـ 9.2 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 6.1 لتر عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل 

وتقدم السيارة مع حزمة من التقنيات مثل منظومة المكابح المتطورة ABS  EBD، وباقة الوسائد الهوائية والستارية AIRBAGS، مع نظام التوازن الالكتروني، والمساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات LED ضوئية.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل 

بينما ترتكز السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على جنوط رياضية انيقة قياسها 18 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4395 مم، و 1826 مم للعرض، مع مساحة تخزين تتسع إلى 426 لتر، وارتفاع يقدر بـ 1495 مم.

 

أسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى اوتوماتيك هاي لاين كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 379.900 بدلًا من 374.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك توب لاين كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 414.900 ألف جنيه بدلاً من 409.900 ألف جنيه.

كيا أكسيد موديل 2022 كيا اكسيد موديل 2022 السيارة كيا اكسيد موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

تشهد نشاطًا .. البحوث الفلكية : مصر لم تدخل حزام الزلازل |فيديو

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

مصر بالقائمة.. أوروبا تبحث عن بدائل لجلب الغاز بعيدا عن ضغط روسيا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. برشلونة يتعادل مع نابولي عبر توريس من ضربة جزاء بالدوري الأوروبي

الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في ملعب 11 نوفمبر.. غدًا

سفير مصر في أنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء

الدوري السعودي أمنيتي.. أبو جبل في النصر بـ 2 مليون دولار سنويا

سوق المستعمل.. 5 سيارات "أقل 120 ألف جنيه" في السوق المصري

مصطفى فتحي يسجل في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ