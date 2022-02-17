زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة كيا أكسيد موديل 2022 حالة من الارتفاع الخاصة بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

مواصفات السيارة كيا اكسيد موديل 2022

تضم السيارة كيا اكسيد موديل 2022 محرك بسعة 1500 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، مقتارن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات دبل كليتش.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

ومع هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تصل لـ 9.2 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 6.1 لتر عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

وتقدم السيارة مع حزمة من التقنيات مثل منظومة المكابح المتطورة ABS EBD، وباقة الوسائد الهوائية والستارية AIRBAGS، مع نظام التوازن الالكتروني، والمساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات LED ضوئية.

زيادة في اسعار كيا اكسيد موديل 2022 .. تفاصيل

بينما ترتكز السيارة كيا اكسيد موديل 2022 على جنوط رياضية انيقة قياسها 18 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4395 مم، و 1826 مم للعرض، مع مساحة تخزين تتسع إلى 426 لتر، وارتفاع يقدر بـ 1495 مم.

أسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى اوتوماتيك هاي لاين كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 379.900 بدلًا من 374.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك توب لاين كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 414.900 ألف جنيه بدلاً من 409.900 ألف جنيه.