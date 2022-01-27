سعر ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022 فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا عن طرح الموديل 2022 من السيارة طراز سبورتاج، داخل السوق المحلى المصرى ، والذى جاء من خلال طرح 5 فئات سعرية مختلفة ، للسيارة التى تاتى ضمن فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

كيا سبورتاج موديل 2022

وتستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 16 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

و تتسارع السيارة كيا سبورتاج من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كيا سبورتاج موديل 2022

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، بطول4480 مم ، و عرض1855 مم ، و ارتفاع 1645 مم .

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها وسائد هوائية للسائق، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق – توزيع الكتروني للفرامل، وحساسات ركن خلفية، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية .

كيا سبورتاج موديل 2022

وتظهر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، بمصابيح أمامية هالوجين بعدسة ثنائية الإضاءة- مصابيح ضباب- حساس إضاءة، وتكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، ومرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي- زجاج مظلل للابواب الخلفية، و عوارض تحميل فوق سقف السيارة، وجنوط رياضية 16 بوصة .

بالاضافة الى وسائد هوائية للراكب الأمامي- وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد- وستائر هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، برنامج تدعيم الفرامل، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، وجنوط 17 بوصة، وإشارات بالمرايات الجانبية، ومصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، ومثبت سرعة يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، للفئات الاعلى .

كيا سبورتاج موديل 2022

وتاتى اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

- أوتوماتيك / LX CAM 2022 بسعر 434,900 جنيه .

- أوتوماتيك / LX FO PLUS 2022 بسعر 479,900 جنيه .

- أوتوماتيك / HIGHLINE PLUS 2022 بسعر 514,900 جنيه .

- أوتوماتيك / TOPLINE PLUS 2022 بسعر 554,900 جنيه .

- أوتوماتيك / TOPLINE PLUS + BLACK EDITION 2022 بسعر 559,900 جنيه .