بلمسات جيف كونز الفنية.. إطلالة مميزة لـ بي إم دبليو 8 |صور

لم يتوقف عالم الإبداع عند اللوحات الفنية أو لمسات الديكور التي تنال إعجاب الكثير، بل اقترن الأمر بعالم السيارات أيضا لفترات طويلة، حيث استطاع الفنان جيف كونز بوضع لمسة جمالية مميزة للنسخة بي إم دبليو 8 الشهيرة.

بي ام دبليو 8 بعد لمسات جيف كونز

إطلالة مميزة لـ بي إم دبليو 8 بعد لمسات جيف كونز

خطفت النسخة بي إم دبليو 8 جران كوبيه انظار محبي عالم السيارات، وذلك بعد أن أضاف إليها الفنان الأمريكي جيف كونز بعض اللمسات الخارجية، لتظهر بإطلالة جديدة تمامًا أطلق عليها اللقب " 8 X JEFF KOONS".

بي ام دبليو 8 بعد لمسات جيف كونز

حيث تمتعت السيارة 8 X JEFF KOONS برسومات خارجية تجمع بين اللون الازرق والابيض للناحية الجانبية مع وجود نجوم وكلمة POP التي تميز تلك النسخة، بالإضافة إلى لمسات باللون الاصفر للناحية الأمامية والخلفية من هيكل الصادم.

بي ام دبليو 8 بعد لمسات جيف كونز

ويتطلب هذا الاصدار المحدود 11 مرحلة والعديد من الساعات لانجاز تلك المهمة، حيث قال جيف كونز: "بي ام دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه هي سيارة فريدة من نوعها وخاصة لي، كما ابدى عن رغبته في إنشاء إصدار خاص من سيارة بي ام دبليو منذ فترة طويلة، بينما قاد هذا المبدأ النظرة الإبداعية لديه عبر النسخة 8 X JEFF KOONS.

بي ام دبليو 8 بعد لمسات جيف كونز

سعر السيارة 8 X JEFF KOONS

وتقدم السيارة 8 X JEFF KOONS المعدلة بقيمة قدرها 350 ألف دولار امريكي، بينما تأتي النسخة القياسية بدون إجراء تعديلات بقيمة تبدأ من 99.900 دولار.